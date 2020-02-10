قوات الاحتلال تضع مكعبات اسمنتية في مدينة نابلس

أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، ان القوات الإسرائيلية وضعت مكعبات اسمنتية في شوارع بمنطقة شمال غرب مدينة نابلس، شمال الضفة المحتلة.

وأوضحت، ان الاحتلال وضع المكعبات والمتاريس على مدخل بزاريا المُطل على المدينة، ونشرت عدد من الجنود، وذلك في أعقاب استمرار المسيرات الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن، التي أعلن دونالد ترامب عن بنودها في 28 يناير الماضي، الرامية إلى شطب القضية الفلسطينية.

وتشهد مناطق الضفة المحتلة منذُ الإعلان عن الخطة تظاهرات غاضبة، فيما يقمع العدو الشبان بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز، ما يسفر عن وقوع اصابات.







