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القوى الوطنية والإسلامية تدعو لأوسع مشاركة جماهيرية رفضاً لصفقة القرن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:29 - 10 فبراير 2020
مظاهرات رافضة لصفقة القرن مظاهرات رافضة لصفقة القرن
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دعت القوى الوطنية والاسلامية، اليوم الاثنين، الجماهير الفلسطينية للمشاركة الفاعلة والحاشدة في الفعاليات المركزية التي تنطلق غداً في الأراضي الفلسطينية ومناطق اللجوء والشتات، رفضاً لصفقة القرن.

واوضح القوى في بيان صحفي أن شعبنا الفلسطيني سيبقى متمسكاً بالحقوق والثوابت الفلسطينية حقوقه وثوابته المسنودة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية أنباء شعبنا للمشاركة الواسعة في الفعاليات التي ستنظم يوم غد في رام الله وغزة ومخيمات اللجوء، تزامنا مع خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة.

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