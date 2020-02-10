كورونا تجبر السلطات الروسية على عزل دبلوماسي دولي

قررت السلطات الروسية وضع دبلوماسي صيني في غرف الحجر الصحي، اليوم الاثنين، في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة في البلاد، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وكالة إنترفاكس الروسية، ان موسكو طلبت من القنصل تسوي شاوشون بالبقاء في منزله الكائن في مدينة يكاتيرينبرغ، لمدة أسبوعين كاملين.

وكانت وزارة الصحة الروسية، قد سجلت في وقت سابق إصابة مواطن بفيروس كورونا الصيني المنشأ، فيما قررت موسكو عزل مئات الروس والصينيين الذين وصلوا الأراضي الروسية من الصين.

وبلغ عدد الوفيات اليوم، بسبب انتشار فيروس كورونا 908 حالة وفاة، وإصابة نحو 3062 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة الصينية.