عدد ضحايا فيروس كورونا يقترب من الأف

سجلت الصين اليوم الاثنين ارتفاعاً في عدد ضحايا فيروس كورونا، الذي يتفشى في مدنها منذ شهرين تقريباً، لتقترب حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس من الـ 1000 حالة.

وقالت وزارة الصحة الصينية إن عدد الوفيات بلغ اليوم 908 حالة، مشيرة الى أنها اكتشفت إصابة 3062 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البر الرئيسي الصيني إلى 40171.

وتوفي يوم أمس الأحد 97 شخصا، مسجلا بذلك أكبر عدد من حالات الوفاة خلال يوم واحد، منذ اكتشاف تفشي كورونا أول مرة في ديسمبر في سوق للمأكولات البحرية، في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.