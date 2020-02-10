غانتس: نتنياهو يتجاهل حماية سكان منطقة "غلاف غزة"

قال رئيس كتلة حزب "ازرق ابيض الاسرائيلي" بيني غانتس، اليوم الاثنين، :"إنّ حكومة بنيامين نتنياهو تتجاهل حماية المستوطنين في (منطقة غزة) من التوتر المتصاعد في هذه الايام"، جاء على ضوء إطلاق الشبان الثائرين البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو البلدات المحتلة بكثافة.

وأضاف غانتس، خلال جولة ميدانية له في مستوطنات "غلاف غزة"، اليوم،" ان نتنياهو مشغول بكل شيء في حياته الوزارية، باستثناء حماية حياة الإسرائيليين في تلك المنطقة".

وتابع، "انّه سيبذل قصارى جهدة لمنع المزيد من (التدهور الميداني)، وتجنب القوات الإسرائيلية بالولوج في حرب مع القطاع".

وأوضح رئيس الأركان الأسبق، غانتس، :" ان إسرائيل تتعرض لإطلاق من الصواريخ والطائرات الورقية، والبالونات المتفجرة"، يأتي تصريح غانتس بالتزامن الاعلان عن وصول وفد أمني مصري برئاسة أحمد عبد الخالق ووفد مرافق له غزة، اليوم، لبحث التوتر مع فصائل المقاومة.

ويشهد القطاع حالة من التوتر المتصاعد جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية على غزة، منذ ُأسابيع عدة، فيما هدد نتنياهو "حماس" والجهاد الإسلامي" امس، بشن عدوان مدمر.