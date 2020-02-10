عضو بالكنيست: لا يوجد حل عسكري للصواريخ و البالونات القادمة من غزة

نقلت القناة العبرية السابعة عن عضو في الكنيست "الاسرائيلي"، و رئيس حزب ميرتس نيتسان هروفيتش قوله: "إنه لا يوجد حل عسكري في غزة و لا يوجد طريقة لايقاف البالونات الحارقة و الصواريخ بالقوة".

و أوضح هروفيتش أن كلاً من نتنياهو وبينت يخشيان قول الحقيقة للشعب الإسرائيلي حول الوضع الأمني في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأضاف: "إن مصلحة اسرائيل هي أن نجد حل هادئ لسكان غلاف غزة، باجراءات سياسية و ليس عسكرية".

وأشار هروفيتش إلى أن السلوك غير المسؤول لنتنياهو يعرض حياة الجنود والإسرائيليين بالضفة والقدس للخطر، ويبدو أن الانتخابات بالنسبة لنتنياهو وبينت أكثر أهمية من الإسرائيليين.

ووصف خطوة الضم الأحادي الجانب بأنها "مدمرة" لـ "إسرائيل" وأمنها .