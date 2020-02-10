ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

عضو بالكنيست: لا يوجد حل عسكري للصواريخ و البالونات القادمة من غزة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:45 - 10 فبراير 2020
صواريخ المقاومة صواريخ المقاومة
جوال
مشاركة

نقلت القناة العبرية السابعة عن عضو في الكنيست "الاسرائيلي"، و رئيس حزب ميرتس نيتسان هروفيتش قوله: "إنه لا يوجد حل عسكري في غزة و لا يوجد طريقة لايقاف البالونات الحارقة و الصواريخ بالقوة".

و أوضح هروفيتش أن كلاً من نتنياهو وبينت يخشيان قول الحقيقة للشعب الإسرائيلي حول الوضع الأمني في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأضاف: "إن مصلحة اسرائيل هي أن نجد حل هادئ لسكان غلاف غزة، باجراءات سياسية و ليس عسكرية".

وأشار هروفيتش إلى أن السلوك غير المسؤول لنتنياهو يعرض حياة الجنود والإسرائيليين بالضفة والقدس للخطر، ويبدو أن الانتخابات بالنسبة لنتنياهو وبينت أكثر أهمية من الإسرائيليين.

ووصف خطوة الضم الأحادي الجانب بأنها "مدمرة" لـ "إسرائيل" وأمنها .

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات