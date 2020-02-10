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زيدان يمل ويستاء من زوجته بعد طوال انتظار

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 16:22 - 10 فبراير 2020
زيدان يمل ويستاء من زوجته بعد طول انتظار زيدان يمل ويستاء من زوجته بعد طول انتظار
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نشرت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الاثنين، صورًا لمدرب نادي فريق ريال مدريد زين الدين زيدان، وهو ينتظر زوجته في أحد مراكز التسوق في البلاد، ما جعلها حديث الاعلام.

ويظهر الفرنسي زيدان صاحب الشهرة الواسعة في عالم الكرة المستديرة وهو يجل على اريكة ويحمل بيده حقيبة زوجته "خروجه شوينج"، وينتظرها التي تجولت داخل مركز تجاري لدقائق طالت، إذ ظهر على ملامحه الملل والاستياء.

وأطر زيدان، بعد ساعات من الانتظار والممل، ان يستخدم هاتفه الشخصي في تصفح عناوين موقع جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويُعد زيدان من أمهر الرياضيين ومدربي الأندية الكروية، إذ توج فريق ريال مدريد الاسباني في عهده بالحصول على لقب ابطال دوري ابطال أوروبا ثلاثة مرات متتاليات، ومرة واحدة لكلاً من كأس الليغا والسوبر الاسباني.

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