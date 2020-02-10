تقرير جديد يكشف كم تبلغ ثروة ليونيل ميسي

مع النجاح الكبير تأتي الأموال، وهذه المعادلة لا تختلف عند النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي جسد اللحظات التاريخية في ملاعب الكرة، وكدس مئات الملايين في حسابه المصرفي.

ارتفع الرصيد المالي للهداف الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إذ بلغت ثروته وفقًا لمجلة "ليكيب" الفرنسية 400 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن لاعب برشلونة يتقاضى مليون يورو شهريا، من فريقه برشلونة، وهو ما يعني أنه يتقاضى تقريبا 100 مليون يورو سنويا.

ويتقاضى ميسي كذلك ملايين الدولارات من عقود رعاية ودعاية ت ربطه مع الشركات، مثل أديداس للمنتجات الرياضية، وبيبسي للمشروبات الغازية، وكونامي لألعاب الفيديو.

ووقع ميسي كذلك مع شركات أخرى مثل جيليت لأدوات الحلاقة، وتاتا لصناعة السيارات.

ويرجح الموقع ارتفاع ثروة ميسي بشكل متزايد مع مرور الوقت عن 400 مليون يورو.

يشار إلى أن تقرير حديث بيَّن أن دخل النجم الأرجنتيني من تطبيق إنستغرام يصل إلى 21 مليون يورو سنويا، وهو دخل جديد يضاف إلى مصادر الدخل المتعددة.