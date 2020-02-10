إصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة جنوب شرق القدس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على تظاهرة خرجت رفضًا لصفقة القرن في بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، ما أسفر وقوع إصابات.

وأكد الهلال الأحمر، إصابة 14 مواطنًا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة، بقرب مجمع المدارس بالبلدة.

وأوضحت، أنّه تم معالجة بعض المصابين ميدانيًا، فيما تم نقل حالة واحدة إلى المستشفى، نظرًا لحالتها الصحية المتدهورة.

وتشهد مناطق الضفة المحتلة منذُ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بنود صفقته التسوية، الشهر الماضي، تظاهرات حاشدة ضد القوات الإسرائيلية رفضًا للخطة، الرامية إلى حجب القضة الفلسطينية.