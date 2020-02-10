هنية: حُكمُ الشيخ رائد صلاح يمهّد لتطبيق "صفقة القرن"

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إلى أوسع تضامن مع رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ رائد صلاح.

وكانت "محكمة صلح" الاحتلال في حيفا أصدرت، اليوم الاثنين، حُكمًا الشيخ رائد صلاح 28 شهرًا.

وعدّ هنية في تصريح صحفي حكم السجن بحق الشيخ رائد صلاح "جزءًا من التمهيد لتطبيق صفقة القرن في القدس والمثلث.

وأضاف "إنّ تغييب الشيخ رائد صلاح منذ سنتين، ثم إصدار هذا الحكم الجائر هو جزء من التمهيد لتطبيق صفقة القرن في القدس والمثلث، ومحاولة لكتم الصوت الحر الصادح بالحق المؤكد على إسلامية الأقصى وعروبة القدس، والرافض والمعارض لجرائم الاحتلال وعمليات التهويد المتواصلة".

وأكد هنية تضامنه الكامل مع الشيخ صلاح وأسرته، مؤكدًا أن "الحكم الظالم يشي بعظم المؤامرة والسعي الدؤوب لفرضها على الأرض".

يشار إلى أن الخطة الأميركية "صفقة القرن" تتضمن بندًا يقضي بضم منطقة المثلث في الداخل المحتل عام 48 إلى "الدولة الفلسطينية المستقبلية".