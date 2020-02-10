أسباب اقتحام مسلحين برلمان سلفادور!

اقتحم مسلحون من وزارة الدفاع والشرطة السلفادورية، اليوم الاثنين، مقر البرلمان للضغط على أعضاء النواب في الموافقة على منح رئيس بلادهم نجيب ابو كيلة قرض قيمته 109 ملايين دولار.

وتجمع أنصار رئيس السلفادور أبو كيلة، امس الأحد، لحث أعضاء البرلمان على الموافقة على قرار الاقراض، لتعزيز خططه لتحسين تجهيز الشرطة والجيش لمكافحة الجريمة.

واستدعى أبو كيلة أنصاره للتجمع أمام مبنى البرلمان لحشد التأييد للقرض بعد أن حذر يوم الجمعة النواب من أن من حق المواطنين "الثورة".

ودعم وزير الدفاع ومدير الشرطة خطوة الرئيس ولكن منظمات حقوق الإنسان شككت فيها. وقال أبو كيلة يوم الخميس إن وزراءه استدعوا الكونجرس للموافقة على القرض فورا مستخدمين بندا في الدستور يسمح بذلك.

وتظاهر مئات المواطنين السلفادوريين، في شوارع البلاد استجابًا لدعوة رئيسهم، حيثُ رفعوا لافتات وإطلاق صفارات، بحماية من عناصر الشرطة والجيش، وذلك امس الاحد.







