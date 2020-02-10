طيران الاحتلال ينفذ غارات وهمية غرب مدينة غزة

سُمع دوي انفجار ضخم، اليوم الاثنين، غرب مدينة غزة مع تحليق كثيف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال نفذت غارات وهمية، أو ما يُطلق عليه المواطنون "تفريغ هواء"، في سماء غرب مدينة غزة.

يشار إلى أن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عقد جلسة خاصة اليوم بشأن التوتر على جبهة قطاع غزة في الفترة الأخيرة، مع استئناف إطلاق البالونات الحارقة.

وهاجم بيني غانتس زعيم المعارضة الإسرائيلية خلال الجلسة، طريقة تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع ما أسماه معاناة مستوطني الجنوب وعجزهم عن إيجاد حل يضمن العودة للهدوء.

في سياق متصل وصل صباح اليوم الاثنين، الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء "أحمد عبد الخالق" مسئول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية والوفد المرافق له، عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة، توتراً أمنياً منذ عدة أيام حيث تواصل "إسرائيل" قصفها واستهدافها لمناطق عدة في القطاع.