القيادي عدنان: محاكمة الشيخ رائد صلاح محاكمة لشعبنا في أراضي 48

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، أن محاكمة الشيخ رائد صلاح تمثل محاكمةً لشعبنا في فلسطين المحتلة عام 1948.

وأوضح الشيخ عدنان في تصريح صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بمحاكمة واعتقال الشيخ صلاح ردع شعبنا في الداخل المحتل عن واجبهم تجاه القدس والأقصى المبارك.

وقال: " نؤدي التحية لشيخ الأقصى وشعبنا في القدس والداخل على صمودهم وسدانتهم للأقصى المبارك".

ودعا القيادي في الجهاد الكل الفلسطيني لإسناد الشيخين عكرمة صبري ورائد صلاح، ومرابطي الأقصى وإساءة وجه الاحتلال في كل ساحة ومحفل.

وأفاد محامي الشيخ رائد صلاح، خالد زبارقة، اليوم الاثنين، بأن محكمة الصلح في مدينة حيفا حكمت بالسجن الفعلي 28 شهرا على رئيس الحركة الإسلامية.

ووفق زبارقة، فإن جلسة المحكمة اقتصرت تحديد مدة اعتقال الشيخ رائد في ملف "الثوابت". مشيرًا إلى أن طاقم الدفاع أدلى ببيان هام عقب الجلسة.

ومنذ نحو عامين يحاكم الاحتلال الشيخ رائد صلاح في "ملف الثوابت"، بزعم "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط بالقدس.