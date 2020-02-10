القاهرة: حادث مروري مفجع يودي بحياة 11 مصرياً و10 اصابات

وقع صباح اليوم الاثنين10/2/2020 ،حادث تصادم مروري بمحافظة المنيا - 300 كم جنوب القاهرة، مما ادى لوفاة 11 مصريا وإصابة 10 آخرين .

وقال مصدر أمني بمديرية امن المنيا ،إن الحادث نجم عن تصادم بين حافلتين على الطريق الدائري بقرية صفط الغربية بمحافظة المنيا، والمؤدي إلي الطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الزائدة، حسب شهود العيان والتحقيقات المبدئية.

ووفق المصدر، دفعت السلطات على الفور بسيارات الإسعاف لنقل المصابين الى مستشفى المنيا العام وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، والى المستشفى التي شهدت تكثيفا أمنيا كبيرا لسرعة إنهاء إجراءات تصريح الدفن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.