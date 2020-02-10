الاحتلال يخصص 35 مليون شيكل لتعزيز الملاجئ في عسقلان

أقرت حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الاثنين، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستثمار (35 شيكل) لتعزيز الأمن في مدينة عسقلان المحتلة.

ووفق القناة 7 العبرية، فإن قرار الحكومة بتخصيص الميزانية لتغطية نفقات المدينة المتكبدة جاء بسبب الحوادث الأمنية، إلى جانب تجديد 60 مأوى.

وأشارت إلى أن الميزانية ستشمل تطوير وتوسيع مركز تشغيل الطوارئ، وشراء نظام لفتح الملاجئ عن بعد في حالات الطوارئ، وشراء ملاجئ طوارئ وتركيبها إثر الأحداث الأمنية، إضافة إلى توسيع نطاق علاجات الطلاب ودعم برامج التعليم في المدينة.

على الصعيد ذاته، أصدرت حكومة الاحتلال قرارًا بإقامة سياج في المنطقة الصناعية الجنوبية من عسقلان للتعامل مع التهديدات الأمنية من البحر وتركيب كاميرات على شاطئ البحر للكشف ومنع تغلغل وتفشي مرض الحمى القلاعية. وفق ما أوردته القناة العبرية.