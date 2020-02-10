أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

قالت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة يدخلون اليوم العاشر من فبراير أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وهم:

◼الأسير سمير ياسر حسونة غيث ( 36 عامًا ) من مدينة القدس محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقاله عام 2002، وأمضى 18 عامًا داخل سجون الاحتلال.

◼الأسير أسامة محمد جبريل عودة ( 43 عامًا ) من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن 26 عامًا بعد اعتقاله عام 2001، وأمضى 19 عامًا داخل سجون الاحتلال.

◼الأسير شحادة نمر شحادة الجياوي ( 46 عامًا ) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن 20 عامًا بعد اعتقاله عام 2005، وأمضى 15 عامًا داخل سجون الاحتلال.

◼الأسير أحمد رزق سليمان الزهار (39 عامًا ) من مدينة غزة، محكوم بالسجن 20 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 17 عامًا داخل سجون الاحتلال.