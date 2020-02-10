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مزدحمة بالركاب ..

سفينة ضخمة وموبوءة بـ"كورونا" في بحر اليابان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:12 - 10 فبراير 2020
سفينة سفينة
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ذكرت وسائل إعلام يابانية ، اليوم الاثنين 10/2/2020، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" على متن سفينة "Diamond Princess" (أميرة الماس) المحتجزة في اليابان، إلى 130 حالة.

وقالت محطة TBS TV المحلية نقلا عن مصادر مطلعة، إن الاختبارات التي أجريت على ركاب السفينة كشفت عن وجود 60 حالة أخرى مصابة بفيروس "كورونا" الجديد، ليصل عدد المصابين على متنها إلى 130 شخصا.

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعلنت قبل ذلك عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية "Diamond Princess"، الخاضعة للحجر الصحي في مياه اليابان إلى 64 شخصا.

وأجريت فحوص لقرابة 300 شخص من أصل 3700 راكب على متن السفينة، وثمة مخاوف من ارتفاع عدد المصابين.

ووضعت "دايموند برنسيس" في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من  الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره، ونزل في هونج كونج بالفيروس.

 

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