باستثناء "إسرائيل".. خطة أمريكية لتقليص المساعدات لدول العالم

ذكرت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، عن خطة أمريكية تهدف لتقليص المساعدات الخارجية غالبية دول العالم، التي تقدمها الولايات المتحدة مساعدات باستثناء "إسرائيل.

وكشف البيت الأبيض عن اقتراح ميزانية بقيمة 4.8 تريليون دولار لتخفيض الإنفاق بشكل كبير على المساعدات الخارجية وشبكات الأمن الاجتماعي.

وقال البيت الأبيض، إن الاقتراح، يشمل تخصيص حوالي ملياري دولار من أجل بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، وزيادة التمويل المقدم لوكالة ناسا ووزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة الأمن الداخلي.

وتسعى الخطة الأمريكية للقضاء على العجز الفيدرالي الذي سيتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2035، وخفض 4.4 تريليون من الإنفاق الفيدرالي على مدى السنوات العشر المقبلة التي تتضمن تخفيضات الإنفاق على كوبونات الغذاء وقسائم الطعام.