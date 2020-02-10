موجز الأخبار العبرية من وكالة فلسطين اليوم الإخبارية

رصدت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أبرز عناوين الأخبار الواردة في الصحافة الإسرائيلية صباح اليوم، وقد تصدرت ردود الأفعال حول قرار المحكمة العليا بالسماح لهبة يزبك بالترشح للكنيست، والقصف الجوي الإسرائيلي، على أهداف تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، كذلك أخبار الوفد المصري، العناوين الرئيسية في الصحافة العبرية والمواقع الإخبارية.

القناة 13 العبرية:

- قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافًا للمقاومة في قطاع غزة، ردًا على اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون

القناة 12 العبرية:

- حالة الطقس: الليلة الماضية كانت الأكثر برودة بالعام، وبلغت درجات الحرارة بالمناطق الشمالية بالبلاد، صفر

- اليمين واليسار يتفقان على معارضة قرار محكمة العدل العليا بالسماح لهبة يزبك للترشح لعضوية الكنيست.

القناة11 العبرية – كان:

- جيش الاحتلال يلغي اقتحام 1500 مستوطن يهودي إلى قبر يوسف،بسبب الأوضاع الأمنية بالضفة الغربية

- بلغ عدد قتلى كورونا 900 شخص، وارتفع عدد المصابين بالفايروس الى 40,171 شخص بالصين.

القناة 7 العبرية:

- نتنياهو: إيران فشلت في محاولة إطلاق قمر اصطناعي الى الفضاء، كما فشلت في إرسال الأسلحة لسوريا ولبنان.

- في الجمعية العامة للأمم المتحدة أبو مازن سيلقى غدا الثلاثاء خطابا، سيطالب خلاله معارضة صفقة القرن الأمريكية.

هآرتس:

- أيمن عودة: "لن نوصى على بيني غانتس لتشكيل الحكومة القادمة، إذا وافق على خطة ترامب، صفقة القرن".

- رغم قرار المحكمة العليا، الأحزاب الإسرائيلية، تحرض ضد عضو الكنيست هبة يزبك، ويصفونها بداعمة الإرهاب.

يديعوت أحرونوت:

- الدعاية الانتخابية تلعب دورًا في تصريحات قادة الأحزاب والهجمات المتبادلة بينهم.

- رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو: إسرائيل تعمل بهذه الأيام، لمنع وصول الأسلحة الإيرانية، الى سوريا وحزب الله في لبنان.

معاريف:

- الوفد الأمني المصري سيحمل معه رسائل من إسرائيل الى الفصائل بغزة، لوقف لإطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة.

والا العبري:

- رئيس الأركان كوخافي يقرر تغيير اسم قسم التخطيط بالجيش الإسرائيلي، وتغيير طبيعة مهامه.

- سلاح الجو الإسرائيلي، يقصف مجددا أهدافا لحماس بقطاع غزة، ردا على اطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.