قرار "إسرائيلي" بتغيير اسم ومهام قسم التخطيط في جيش الاحتلال

قرر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي تغيير اسم ومهام قسم التخطيط في الجيش "الإسرائيلي". وفق ما كشفت عنه صحفية "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأوضحت الصحيفة، أن كوخافي سيعلن قريبًا عن حل قسم التخطيط، وإجراء تغييرات جوهرية بطبيعة عمله ومهامه، واسمه، لافتة أن ذلك يأتي ضمن خطته الجديدة متعددة السنوات، المعروفة باسم "تنوفا".

وأشار "يسرائيل هيوم" إلى أن رئيس الأركان كوخافي، قرر تغيير اسم قسم التخطيط الى اسم "قسم بناء القوة البرية"، مبينة أنه سيتم نقل الوحدة الاستراتيجية من قسم التخطيط لقسم العمليات، مع بقاء وحدة التخطيط فقط بقسم "بناء القوة البشرية".

وتلفت أن التغييرات في مهام التخطيط في جيش الاحتلال يسمح له بالحسم العسكري في أي حرب قادمة.

ووفق الصحيفة، فإن قسم التخطيط يقع على عاتقه إعداد خطط العمل العسكرية متعدد السنوات، وتوزيع الموارد والميزانيات العسكرية، وتنظيم بناء القوة العسكرية في الجيش "الإسرائيلية".