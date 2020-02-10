ارتفاع أعداد الوفيات في الصين بسبب "كورونا"

أعلنت العاصمة الصينية بكين، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس "كورونا".

وذكرت أن عدد الوفيات وصل إلى 908 أشخاص، مشيرة إلى أن عدد المصابين تجاوز 40 ألف شخص، بعدما سجّلت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وأوضحت أن 97 لقوا حتفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينه 91 ضحية في هوبي وحدها، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتا وفاة فقط بالفيروس، خارج الصين القارية إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفيليبين.

ولفتت أن أعداد الوفيات جراء كورونا تخطت حصيلة ضحايا فيروس "سارس" التي حصد أرواح 774 في العالم عام 2002.

وتجاهد الصين للسيطرة على وباء كورونا المستجدّ، باتخاذ إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة، حيث يعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر شهر ديسمبر 2019، في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية، وسط تحذيرات من أنّ وتيرة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ خارج الصين قد تتسارع، بسبب انتقال الفيروس بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد.

في السياق، توجّهت بعثة خبراء دولية تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى الصين، بقيادة بروس آيلوارد، الخبير المخضرم الذي عمل في حالات طوارئ صحية أخرى، للمساعدة في احتواء فيروس كورونا.