تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 10/2/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسة، رغم الأجواء الباردة والماطرة التي تشهدها مدن القطاع.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث سير نتج عنهما 3 اصابات فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.