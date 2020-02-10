اعتقالات في صفوف المواطنين في الضفة واقتحام منازل لأسرى محررين في سلوان

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت منازل المواطنين صباح اليوم الاثنين 10/2/2020 ، حيث اقتحمت بلدة عورتا جنوب نابلس برفقة مستوطنين قاموا بأداء طقوس تلمودية في منطقة الاضرحة والمقابر الاسلامية، فيما جرى دهم بلدة بيت فوريك ومدينة قلقيلية واعتقال شابين، صباح اليوم الاثنين.

واعتقلت قوات الاحتلال المحرر ساجد عبد اللطيف مليطات بعد اقتحام منزله في المنطقة الصناعية شرق بيت فوريك، وتم خلع وتخريب محتويات المنزل.

واعتقل الاحتلال الشاب براء اياد حماد من منزله بحي النقار في مدينة قلقيلية.

ومن جهة اخرى اقتحمت مخابرات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، عدة منازل لأسرى محررين قي بلدة سلوان، وصادرت مبالغ مالية من منازلهم، وعرف منهم:

مجدي العباسي، صادرت منه ما يقارب 25 ألف شيكل.

ناجي عودة ، صادرت منه 1000 شيكل.

باسل أبو تايه، صادرت منه 790 شيقل

وذكر مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، بأن الاحتلال طالبهم بدفع مبالغ مالية لسلطة الاحتلال بحجة استلامهم الأموال من السلطة الوطنية الفلسطينية.