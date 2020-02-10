أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 10/2/2020- الدولار ينخفض

شهدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 10/2/2020، انخفاضاً آخر في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، من الانخفاض منذ مايقارب الشهر.

وتهتم شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 10/2/2020وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4100 دولار/ شيكل

4.8000 دينار / شيكل

3.7150 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.0850 يورو/ دينار

بیع

3.4500 دولار/ شيكل

4.8800 دينار / شيكل

3.7950 يورو/ شيكل

0.7100 دولار / دينار

1.1050 يورو/ دينار