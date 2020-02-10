الأرصاد: تحذيرات من الصقيع وغدًا أجواء سيبيرية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أدنى من معدلاتها السنوية بحدود 9 درجات مئوية، فيما يكون الطقس شديد البرودة في كافة المناطق ومتجمدة في القمم العالية.

كما توقعت أن تهطل أمطار محلية في ساعات الصباح والظهيرة، وتتساقط ثلوج خفيفة في الجبال، وتكون هناك فرصة لتشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل.

وقالت الأرصاد الجوية، إن أجواءً سيبيرية شديدة البرودة تسود في ساعات الفجر والصباح الباكر مع تشكل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من البلاد، أما في ساعات النهار تظهر الشمس مع طقس بارد جداً في الجبال وبارد،

أما في ساعات الليل تسود أجواء باردة جداً مع فرصة لهطول الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

كما توقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، فيما يكون الطقس بارد نهارًا ، فيما يكون الطقس بارد في ساعات الليل.

أما يوم الخميس، يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للاعتدال في النهار، وباردة في المرتفعات الجبلية، فيما تكون الأجواء باردة نسبيًا في ساعات الليل.