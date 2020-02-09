خبيرة أمريكية: يمكن استخدام لقاح فايروس "سارس" لعلاج مصابي "كورونا"

استبعدت رئيسة مركز ديناميات الأمراض المعدية إليزابيث ماكغرو من جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية أن يتم التوصل للقاح ضد فيروس "كورونا" الجديد في الوقت الحالي.

وأوضحت ماكغرو، أن اكتشاف لقاح فيروس "كورونا" قد يستغرق وقتا أكثر بكثير مما هو متوقع، مشيرة إلى أن التوصل إلى لقاح ضد هذا الفيروس سيكون مفيدا لمنع انتشار العدوى في المستقبل.

وأضافت ماكغرو، أنه بالرغم من عدم وجود أن لقاح ضد "كورونا"، إلا أنه يوجد لقاح ضد مرض سارس، مبينة أنه يمكن استخدامه للوقاية من فيروس كورونا الجديد. على حد قولها.

وأشارت إلى أن فيروس "كورونا" لديه معدل وفيات أقل من معدل الوفيات بسبب الفيروس الذي سبقه، في حين أنه يصيب عددا أكبر من الناس.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين 30 ألفا.