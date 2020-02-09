سعودية تقتل طفلتها وتصيب زوجها خلال تعلمها القيادة

دهست سيدة سعودية، مساء أمس السبت، زوجها ورضيعتها، وذلك خلال محاولتها تعلم قيادة السيارة.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن السيدة فقدت السيطرة على السيارة، وقامت بدهس زوجها والرضيعة، مما أدى إلى وفاة الأخيرة والتي كانت في الشهر التاسع من العمر، فيما أصيب الزوج بكسور متفرقة.

ووقع الحادث، خلال وجود الأسرة، في منطقة شاطئ بيش للنزهة، حيث قدمت العائلة من خارج منطقة جازان، وأثناء تنزههم حاولت الزوجة، قيادة السيارة لتخرج عن سيطرتها فتدهس طفلتها، التي توفيت في موقع الحادث، بينما أصيب زوجها بكسور خطيرة.

وأضافت الصحيفة: "تم نقل الحالتان إلى المستشفى، فيما أصيبت السيدة بانهيار جراء الحادث".