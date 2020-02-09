قوات الاحتلال تداهم "أم الجمال" في الأغوار الشمالية

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة "أم الجمال" في الأغوار الشمالية، مساء اليوم الأحد.

وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال قامت بتفتيش خيام عدد من العائلات بعد أن داهمت المنطقة، كما قامت بتدقيق البطاقات الشخصية لساكنيها.