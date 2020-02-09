قتلى وجرحى خلال تصدي القوات المصرية لهجوم في سيناء

أفاد الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، مساء اليوم الأحد، بمقتل وإصابة 7 عسكريين في هجوم على موقع أمني شمال سيناء.

وقال، إن عددًا من الجنود المصريين ومسلحين قتلوا خلال اشتباك، اليوم الأحد، في منطقة الجورة جنوب الشيخ زويد، في محافظة شمال سيناء.

وأضاف الناطق باسم القوات، أن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على إحدى النقاط الأمنية بشمال سيناء، مبينة أنها قامت بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها.

وأوضح أن القوات قتلت 10 من المسلحين، إلى جانب تدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى أن ضابطين قتلا خلال تبادل إطلاق النار، فيما أصيب 5 آخرون بجروح مختلفة.