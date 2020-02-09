الجهاد وجناحها العسكري ينظمان حفل تأبين للشهيد خليل الأدغم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس بمدينة غزة، حفلاً تأبينياً للشهيد المجاهد خليل الأدغم، والذي ارتقى مطلع الأسبوع الجاري متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار عرضي.

وحضر حفل التأبين الذي أقيم أمام منزل عائلة الشهيد قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، ولفيف واسع من مناصري الحركة.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الشيخ خضر حبيب بأن المعركة مع الاحتلال الصهيوني مستمرة ولن تتوقف ولن تنتهي إلا بزواله واندحاره عن كامل الأرض الفلسطينية.

وشدد حبيب خلال كلمته على أن "تهديدات قادة الاحتلال تجاه قطاع غزة ومقاومته لن ترهبنا ولن تثنينا عن المضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة"، موجهاً رسالة لقادة الاحتلال بأنكم "قد خبرتمونا جيداً في أكثر من مواجهة وستهزمون كما هزمتم في المواجهات السابقة".

وأضاف حبيب: ليس أمام شعبنا الفلسطيني خياراً إلا الثبات والصمود وأن تبقى الأيادي على الزناد، والتوكل على الله في هذه المواجهة الصعبة بيننا وبين أعدائنا.

وأشار القيادي بالجهاد إلى أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وسيأتي اليوم الذي تزهر فيه هذه الدماء وتثمر حرية وكرامة لشعبنا وأمتنا.

ووجه حبيب رسالة للأمة العربية والإسلامية بأن المعركة مع الاحتلال الصهيوني وقوى الاستكبار هي ليست معركة الفلسطينيين وحدهم، وإنما معركة الأمة.

وتابع: "عليكم تحمل مسؤولياتكم في الدفاع عن فلسطين والقدس والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، لأن شعبنا هو الجدار الأخير الذي يحمي الأمة، ولو انهار هذا الجدار ستكون كل الأمة مستباحة أمام المشروع الاستكباري المدعوم من كل قوى الشر في العالم".

وحول صفقة القرن وجه حبيب رسالة للإدارة الأمريكية بأن "صيغوا ما شئتم من صفقات ومشاريع، فلن تستطيعوا منع قدر الله الذي سينفذ بزوال هذا الكيان".

وفي ختام حفل التأبين كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس عائلة الشهيد بدرع المحبة والوفاء، كما تم عرض فيديو مرئي يروي سيرة الشهيد خليل الأدغم.















