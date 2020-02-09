الليلة.. الأشد بردًا منذ بداية فصل الشتاء

أفادت الأرصاد الجوية، بأن موجة البرد تشتد هذه الليلة، متوقعة أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، بحيث تسجل أبرد درجات منذ بداية فصل الشتاء.

كما توقعت أن تصل درجة الحرارة في بعض القمم العالية إلى درجة مئوية تحت الصفر، فيما تكون صفر في مدينة القدس. وفق الراصد الجوي داود الطروة.

وحذر الطروة من خطر حدوث الانجماد هذه الليلة وفجر وصباح يوم غد الاثنين نتيجة التدني الكبير المتوقع على درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون الليلة شديدة البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار خفيفة

وتنخفض درجات الحرارة يوم غد الاثنين بشكل طفيف، فيما تكون الأجواء شديدة البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية، إلى جانب تساقط زحات من الثلوج فوق القمم الجبلية.

وحسب الراصد الطروة، تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، بحيث تصل إلى درجتين مئويتين تحت الصفر في بعض المناطق، محذرًا من خطر حدوث الانجماد.