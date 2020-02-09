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مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين غرب رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:09 - 09 فبراير 2020
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هاجم مستوطنون مركبات المواطنين، مساء اليوم الأحد، قرب قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر إعلامية بأن عشرات المستوطنين تجمهروا قرب القرية بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها.

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