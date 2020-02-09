تطبيق جديد لبث مباريات الدوري الانجليزي!

يتطلع مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" إلى عرض مباريات الدرجة الأولى عبر تطبيق جديد على الانترنت.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرئيس التنفيذي "للبريميرليغ"، ريتشارد ماسترز، يخطط لثورة في مجال البث الرقمي للمباريات على غرار "Netflix"، والذي سيزيد من عدد المشاهدين للبطولة عبر هذه الخدمة.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الخدمة في عام 2020، وسيتم تجربتها بشكل رسمي، وفي حال نجحت في إحداث ثورة في البث ستستمر.

وفي سياق متصل الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز يرى أن التطبيق الجديد سيوفر فرصة لبيع المباريات مباشرة للجماهير وزيادة الأرباح للأندية الكبيرة بسبب زيادة عدد الحضور.