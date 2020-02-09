مصادر: الوفد الأمني المصري اليوم في "إسرائيل" وغدًا في غزة

أكد مصدر مصري مطلع، مساء اليوم الأحد، أن الوفد الامني المصري سيزور "إسرائيل" اليوم على أن يلتقي الفصائل الفلسطينية في غزة يوم غد الاثنين.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوفد سيمكث في غزة لمدة يوم واحد، مبينا أنه سيناقش مع الفصائل التفاهمات المصرية على ضوء التهديدات "الاسرائيلية" التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم بشن عدوان واسع على غزة.

وشددت المصدر على أن الوفد الأمني المصري يبذل جهودًا كبيرة لتفادي وقوع تصعيد في قطاع غزة.

وهدد رئيس وزراء الاحتلال "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو، في تصريح سابق اليوم الأحد، حركتي الجهاد الاسلامي وحماس بأن هناك عمل ساحق ينتظر قطاع غزة .

وقال نتنياهو: "لن أفصح عن كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا مستعدون لعمل ساحق ضد منظمات المقاومة في غزة".

يشار إلى أن البالونات الحارقة تتساقط بشكل يومي على المناطق المحاذية لقطاع غزة، محدثة أصواتًا وانفجارات في أجواء المستوطنة، مما شكلت حالة من القلق الدائم للاحتلال "الاسرائيلي" وسط مماطلة في رفع الحصار الدائم عن القطاع.

الجدير بالذكر أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد حالة من الغليان والمواجهات مع الاحتلال في كافة نقاط التماس، لاسيما عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن ما تسمى "صفقة القرن"، وسط احتجاجات شعبية وعربية التي تؤكد رفضها لخطة التسوية الأمريكية.