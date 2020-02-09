جاكي شان يعلن عن مكافأة لمن يوقف زحف "كورونا"

أعلن الممثل الصيني الشهير، جاكي شان، نيته تقديم مكافأة وقدرها 1 مليون يوان (197 ألف دولار) لمن يتمكن من اختراع لقاح ضد فيروس "كورونا" الجديد.

ونشر جاكي شان تدوينة على حسابه في موقع "Weibo": "إن العلم والتكنولوجيا يلعبان دورا محوريا في مكافحة الفيروس، وأنا على ثقة بأن الناس يشاركونني الأمل في أن يتم إيجاد الترياق قريبا".

وأضاف الممثل الصيني: "أيا كان مخترع اللقاح، شخصا أو منظمة، أود منحه تعبيرا عن شكري 1 مليون يوان".

وبحسب الأخبار الصينية الرسمية فقد تم تأكيد إصابة 37.2 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 811 وفاة، وقعت غالبيتها في مدينة ووهان مصدر الفيروس.

وتمكن الطواقم الطبية من معالجة نحو 1.5 ألف شخص كما تم تأكيد وجود أكثر من 200 إصابة جراء هذه السلالة في 24 دولة خارج الصين.