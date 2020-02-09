ريال مدريد يثبّت نفسه في صدارة "الليغا"

تمكن نادري ريال مدريد الاسباني من ضمان صدارة الدوري الاسباني لأسبوع جديدة، بعد الفوز الصعبة على أوساسونا في الجولة الـ 23 من "الليغا".

افتتح الفريق صاحب الضيافة "أوساسونا" النتيجة بهدف في الدقيقة 14 عن طريق لاعبه اوناي غارسيا بعد أن فرض أوساسونا سيطرته على الدقائق الأولى من الشوط الأول.

تحسن أداء الريال بعد الهدف، وسجل إيسكو هدف التعادل في الدقيقة 33 بعد تمريرة حاسمة من غاريث بيل.

وفي الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول تمكن قائد الفريق الملكي سيرخيو راموس من أن يسجل برأسه الهدف الثاني عقب رأسية من زميله كاسيميرو.

وعزز لوكاس فاسكيز في الدقيقة 84 تقدم الملكي بفضل تمريرة ذكية من الفرنسي كريم بنزيما

واختتم المهاجم الصربي لوكا جوفيتش الأهداف بهدف رابع مميز في شباك أوساسونا في الوقت بدل الضائع.