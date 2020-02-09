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مقتل عنصرين من الجيش اللبناني خلال مطاردة عصابة

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 19:21 - 09 فبراير 2020
الجيش اللبناني الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني مقتل عنصران من الجيش، اليوم الأحد، إثر كمين نصب لدورية من الجيش كانت تلاحق عصابة سرقة سيارات.

وقال الجيش في بيان له، "أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة ـــ الهرمل، تعرضت لكمين وإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة ثلاثة بجروح ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة".

يشار إلى أن الجيش أعلن في الخامس من فبراير الجاري عن ملاحقة إحدى أكبر عصابات سرقة السيارات في لبنان.

وألقى الجيش القبض وقتها على اثنين من أفراد تلك العصابة، فيما تبين أن بحوزتهما مواد مخدرة أيضًا.

 

 

 

 

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