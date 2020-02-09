محكمة الخليل تصدر حكمًا على متهمين بالقتل

أصدرت محكمة بداية الخليل، اليوم الأحد، على المواطن "م.ي.ح" بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 327 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وجاء الحكم برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي عزات عبد الله، والقاضي محمود أبو عياش، استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل رامي الشيخ.

وحكمت أيضًا على المدان "ب.م .ح" بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما بتهمة التدخل بالقتل القصد خلافا لأحكام المادة 80 فقرة ج و 81 بدلالة المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.