إيران تعلن فشل وصول القمر الصناعي "ظفر" إلى المدار المطلوب

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية للشؤون الفضائية فشل عملية إطلاق القمر الصناعي محلي الصنع "ظفر"، اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد حسيني: "تمكن الصاروخ سيمورغ من حمل القمر الصناعي ظفر إلى الفضاء، لكنه لم يستطع بلوغ السرعة المطلوبة التي تمكنه من استقرار القمر الصناعي على المدار المحدد حول الأرض".

ولفت حسيني إلى أنه سيتم العمل على تطوير القمر الصناعي من أجل عمليات الإطلاق المقبلة، موضحًا أن الناقل للقمر الصناعي قطع بنجاح المرحلتين الأولى والثانية لكنه لم يتمكن من الوصول للمرحلة الثالثة، وبالتالي لم يستقر "ظفر" في المدار.

وخططت السلطات الإيرانية لإيصال القمر الصناعي إلى مدار حول الأرض على علو يبلغ 530 كيلومترا.