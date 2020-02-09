حكومة رام الله تعلن عن تأخير دوام الموظفين يوم غدٍ الاثنين 10/2/2020

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تأخير موعد دوام الموظفين في الوظيفة العمومية يوم غدٍ الإثنين الموافق 10/2/2020، نظرًا للأحول الجوية السيئة.

وقال المتحدث باسم الحكومة في رام الله إبراهيم ملحم، :"ان دوام الموظفين سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، نظرًا لاستمرار حالة عدم الاستقرار الجو".

وأضاف، ان التأخير يأتي في حرص الحكومة على سلامة الموظفين، خشيةً من تشكيل انجماد وصقيع في ساعات الصباح الباكر، بفعل البرودة الشديدة.

يشار إلى ان موقع طقس فلسطيني، قد توقع اليوم، ان تدخل كتلة هوائية باردة جداً البلاد اليوم، حيث تصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتصل في عدد من المناطق درجات الحرارة الى الصفر.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 900 متر فوق مستوى سطح البحر.