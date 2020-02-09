موقع جدارة يعلن عن فتح باب التسجيل لوظائف وزارة الصحة السعودية  

أعلن موقع جدارة الرسمي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد، عن فتح باب التسجيل للمواطنين في التسجيل بالخدمة المدنية من أجل الالتحاق بوظائف جديدة، بعد ان أعلنت عنها وزارة الصحة البالغة ألف وظيفة، وفق شروط ومعايير محددة.

ومن المقرر انّ تستمر وزارة الصحة في فتح باب التسجيل للمواطنين عبر موقعها، ابتداءً من اليوم الاحد، حتى مدة أسبوعين كاملين.

وربطت وزارة الخدمة المدنية السعودية قبل نحو ثلاث أسابيع دخول بيانات المواطنين السعوديين من خلال الدخول الموحد عبر منصة ابشر، وقبل التسجيل في الوظائف المعلنة من الصحة.



وقد أعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن بدء توطين وظائف جديدة داخل المملكة تخصص طب اسنان، كما انه سيتم على ثلاثة مراحل.

وأكد موقع جدارة السعودي ان الالتحاق بتلك الوظائف يكون وفق الشروط التالية :(سعودي الجنسية، ومسجل في الخدمة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق)، فيما تكون آلية استخدام خدمة جدارة، من خلال التسجيل في الخدمة، وفي حال وجود حساب مسبق، يمكنك تسجيل الدخول، لتحقيق الدخول.

ومن بين آليات خدمة جدارة، على الملتحق استكمال بيانات السيرة الذاتية، وإجراء تعديل على بيانات المؤهلات العلمية، والاطلاع على الإعلانات والوظائف المقدمة بشكل دوري، وعلى نتائج الترشيح التي ستعلن في وقت مقبل.

وللتسجيل في الخدمة المدنية عبر الدخول على موقع جدارة السعودي، اضغط هنا.