نكتة أخر الزمان.. اعتقال "ديك" ومطالبات بتدخل أصحاب القلوب الرحمة

أثار اعتقال الشرطة الجزائرية اليوم الأحد، "سردوك ديك" من أحد المواطنين الجزائريين ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء اعتقال الشرطة الجزائرية "للديك" عقب شكوى قدمتها ديبلوماسية إيطالية عن انزعاجها الشديد من صوت الديك، الأمر الذي دفع الشرطة للاستجابة لشكوتها واعتقال الديك.

اعتقال الديك دفع صاحبه لنشر مقطع فيديو له، حيث طالب الشرطة بإعادة "الديك" حيث حظيرته وأبنائه الصيصان –وللديك دجاجة و7 صيصان- كما قال صاحبه.

فيما قالت بعض المواقع إن الشرطة الجزائرية أبلغوا صاحب الديك بعدم معرفتهم في وجهة ديكه ومكان وجوده حالياً.

هذا الامر دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين هاشتاق #الحرية_للسردوك"، وهاشتاق أخر #أطلقوا_الديك".

ونشر نشطاء مواقع التواصل العديد من المنشورات المضحكة لهذا الأمر الغريب، حيث طالب بعضهم القلوب الرحيمة للوقوف أمام هذا الجرم غير الأخلاقي والانساني من الشرطة الجزائرية بحرمان الدجاجة والصيصان من والدهم "الديك".

حيث قال أحد المغردين: "نداء آخر لذوي القلوب الرحيمة: تم اعتقال سردوك بالابيار(العاصمة) ترك عائلة متكونة من ست فلاليس ودجاجة...لا ندري أين هو الآن ربما بسجن الحراش، نطالب من محاميي الحراك التطوع للدفاع عنه".

وقالت أخرى: ديبلوماسية إيطالية قدمت شكوى لدى مصالح الأمن بالأبيار ضد ديك ( سردوك ) ، وقامت قوات الأمن باعتقال الديك وأخذه إلى وجهة مجهولة.

وقالت أخرى: "الحرية للسردوك.. وتضامننا المطلق مع كل السراديك"

وغردت أخرى بالقول: "دبلوماسية إيطالية في الجزائر تشتكي ديك، قصة اعتقال "#سردوك" في الأبيار بالجزائر #العاصمة تصنع الحدث ردولي السردوك خلى وراه 7 فلاليس وجاجة"

???? ديبلوماسية إيطالية قدمت شكوى لدى مصالح الأمن بالأبيار ضد ديك ( سردوك ) ، وقامت قوات الأمن باعتقال الديك وأخذه إلى وجهة مجهولة.



???? الحرية للسردوك .. وتضامننا المطلق مع كل السراديك

???????????? pic.twitter.com/xEdEteS1fq — Djamai abdeldjabbare (@djamai40) February 9, 2020

????دبلوماسية إيطالية في الجزائر تشتكي ديك????

قصة إعتقال " #سردوك" ???? في الأبيار بالجزائر #العاصمة تصنع الحدث

ردولي السردوك خلى وراه 7 فلاليس وجاجة" pic.twitter.com/E3FZLr2IuW — أبو رهف و رغد (@qJd6Hw2rlGvUtwk) February 9, 2020

نداء آخر لدوي القلوب الرحيمة: تم اعتقال سردوك بالابيار(العاصمة) ترك عائلة متكونة من ست فلاليس و دجاجة...لا ندري أي هو آلان ربما بسجن الحراش. نطالب من محاميي الحراك التطوع للدفاع عنه????????✌.#الحراك_مستمر — Fayçal Fayçal (@Faycal29036080) February 8, 2020

الحرية للسردوك و جميع معتقلى الصياح ???????? هاوليك السردوك هههههه

#كلنا_سردوك_الأبيار #مينو pic.twitter.com/mVpoNAuLNF — مربية نمل الموزمبيق (@MinouMano) February 8, 2020