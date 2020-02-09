إصابة مواطنين بحادث سير ذاتي شمال غزة

أصيب اثنين من المواطنين، ظهر اليوم الاحد، جراء حادث سير ذاتي في شمال قطاع غزة، أحداهما وصفقت جراحه بالخطيرة.

وأكدت شرطة المرور بغزة، إصابة الفتى (م ، س) 15 عاما من سكان الشجاعية شرق مدينة غزة بجراح خطيرة، وشقيقه (ن، س) بجراح متوسطة، بحادث سير ذاتي على خط صلاح الدين.

وذكر شهود عيان، عن انقلاب جيب ابيض اللون من نوع (كيا)، على خط صلاح الدين شرقي شمال غزة، وتم نقل الجريحين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقد سجلت دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير فقط نتج عنهما إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.







