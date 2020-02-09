اسواق السعودية تتصدر خسائر الاسهم بمنطقة الخليج بسبب كورونا

تصدرت السوق السعودية خسائر معظم أسواق الأسهم الكبرى في منطقة الخليج اليوم الأحد، بفعل انخفاض أسهم البنوك والبتروكيماويات وسط تراجع أسعار النفط من جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت أسعار النفط تراجعا للأسبوع الخامس على التوالي مع ابتعاد المضاربين عن السوق بسبب ضعف أرقام الاستهلاك وتوقعات بأن فيروس كورونا الذي أودى بحياة 811 شخصا، سيظل يضغط على الطلب.

ونزل مؤشر البورصة السعودية 1.3 بالمئة تحت وطأة انخفاض سهم مصرف الراجحي 1.7 بالمئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.6 بالمئة.

وارتفع سهم شركة أرامكو العملاقة المملوكة للدولة عند الإغلاق اثنين بالمئة إلى 34.05 ريال بعد الخسائر التي مني بها في وقت سابق وهبط خلالها إلى 32.8 ريال مقتربا من سعر الطرح البالغ 32 ريالا

وفي دبي هبط المؤشر 0.6 في المئة مع تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 في المئة وسهم إعمار العقارية 0.8 في المئة.

وهبط سهم إعمار مولز 2.3 في المئة. وبعد انتهاء التداول أعلنت الشركة انخفاضا بنسبة ستة في المئة في أرباح الربع الأخير إلى 554 مليون درهم (150.83 مليون دولار).

وتراجع المؤشر القطري 0.5 في المئة بفعل هبوط سهم المتحدة للتنمية 7.4 بالمئة مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة.

ويوم الخميس سجلت الشركة أكبر هبوط خلال اليوم منذ يناير كانون الثاني 2016 بعد إعلانها عن تراجع حاد في أرباحها السنوية وخفض توزيعات 2019 إلى خمسة دراهم من ريال واحد للسهم قبل عام.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.1 في المئة لارتفاع سهم البنك العربي المتحد 10.3 في المئة بعد أن قال إن مجلس إدارته سيجتمع يوم الأربعاء لبحث النتائج المالية.