هيئة الأسرى: الاحتلال يماطل في توفير العلاج لأسير في سجن "نفحة"

أكددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، أن الأسير نضال اعمر من قرية بيت أمين قضاء قلقيلية يواجه أوضاعاً صحية سيئة، و أن سلطات الاحتلال ما زالت تماطل في توفير العلاج له.

و قالت الهيئة في بيان لها: "أن الأسير اعمر والقابع حالياً في معتقل نفحة، يعاني من مرض السكري والضغط وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وهو بحاجة إلى علاج دائم ومنتظم، لكن إدارة المعتقل تكتفي بإعطائه المسكنات فقط".

وأضافت: "منذ فترة تراجع وضعه الصحي وعلى إثرها جرى نقله إلى مشفى "سوروكا" الإسرائيلي، لكن الأطباء ادّعوا عدم قدرتهم على تشخيص الحالة واكتفوا بتزويده بدواء يؤدي إلى ترخية أعضاء جسده بدون علاجه بشكل صحيح".

كما ويشتكي الأسير اعمر من مشاكل بالكبد وذلك بعد خوضه اضراب الحرية والكرامة خلال عام 2017، ولديه انتفاخ بالجانب الأيمن من جسده، ورغم آلامه لا تقدم له إدارة المعتقل أي علاج له، ويقوم الأسير بعلاج نفسه بوضع كمادات ماء ساخن مكان الانتفاخ.

يذكر بأن الأسير اعمر معتقل منذ عام 2013 ومحكوم بالسجن المؤبد وله شقيقين يقبعان أيضاً في سجون الاحتلال.