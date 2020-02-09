احصائية ضحايا فيروس كورونا والصحة العالمية: هناك أنباء سارة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد، عن ارتفاع حالات الوفاة والاصابة بفيروس كورونا القاتل خلال 24 ساعة الماضية.

واوضحت اللجنة الصحية الوطنية بأن أخر احصائية لعدد الوفيات من فيروس كورونا بلغ 818 حالة فيما أصيب 37.200 شخص.

وحول عدد الوفيات منذ 24 ساعة حتى مساء يوم الأحد (2020-2-9) أشارت اللجنة الصحية إلى أن 81 شخصًا توفي من فيروس كورونا فيما أصيب نحو 2600 شخص.

ورغم ارتفاع عدد الوفيات إلا أن منظمة الصحة العالمية ترى بان استقرار بعض الإصابات الجديدة من فيروس كورونا "نبًا ساراً".

يُشار إلى أن الصين أبلغت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء فيروس كورونا القاتل في مدينة ووهان الصينية بتاريخ (31-12-2019).