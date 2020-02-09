فريدمان: أي خطوات احادية الجانب من "اسرائيل" تشكل خطراً على "صفقة القرن"

كتب السفير الأميركي في "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، غلى حسابه في تويتر اليوم الأحد: "إن إقدام إسرائيل على تنفيذ خطوات أحادية الجانب متعلقة بـصفقة القرن، ستشكل خطرا على الخطة والاعتراف الأميركي بـسيادة إسرائيل في مناطق في الضفة الغربية يتم ضمها لـ إسرائيل".

و اوضح فريدمان أن خطة الرئيس ترمب للسلام جاءت نتيجة مشاورات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بين الرئيس و بنيامين نتنياهو وكبار مستشاريهما، لافتاً الى أن فرض القانون "الإسرائيلي" على المناطق التي تخصصها الخطة أن تكون جزءا من "إسرائيل"، مشروط باستكمال عملية ترسيم خرائط من جانب لجنة إسرائيلية – أميركية مشتركة.