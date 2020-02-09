إيران تبدأ العد العكسي لإطلاق قمر صناعي جديد

بدأت الجمهورية الاسلامية إيران العد العكسي لإطلاق قمر صناعي جديد للمراقبة العلمية خلال الساعات المقبل اليوم الأحد.

وقال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرومي في تغريدة على تويتر: "بدأ العدّ العكسي لإطلاق القمر +ظفر+ في الساعات المقبلة".

ووفقًا للوكالة الفضائية الإيرانية فإن القمر يزن 113 كلغ ويمكنه أن يدور 15 مرة حول الأرض في اليوم، وسيوضع على المدار على بعد 530 كلم من الأرض بواسطة منصة الاطلاق سيمورغ.

والمهمة الأساسية للقمر الصناعي وفقًا لوسائل الاعلام الإيرانية فإن القمر سيجمع مشاهد لدراسة الزلازل والوقاية منها و"منع الكوارث الطبيعية" وتطوير الزراعة.

يذكر إن طهران فشلت في كانون الثاني/يناير 2019 في وضع قمر بيام الذي كان مخصصا لجمع معطيات عن تغير البيئة في ايران، في المدار.

يُشار إلى أن واشنطن أعربت عن قلقها من برنامج إيران للأقمار الصناعية واصفةً إطلاق الصاروخ الناقل بأنه "استفزاز"، وانتهاكاً للقرار الدولي رقم 2231.