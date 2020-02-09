"مهجة القدس": الأسير القيادي بسام السعدي يتنسم عبير الحرية

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد الشيخ بسام راغب عبد الرحمن السعدي (60 عاماً) القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 23 شهراً.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 19/03/2018م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية والقيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والتحريض ضد الاحتلال.

جدير بالذكر أن الشيخ بسام السعدي من مخيم جنين وولد بتاريخ 23/12/1960م، وهو أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي حيث أمضى ما يزيد عن أحد عشر عاماً في سجون الاحتلال، وكذلك اعتقلت زوجته نوال سعيد سليمان السعدي "أم إبراهيم" في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضت حوالي ثلاثة أعوام في الأسر على نفس خلفية نشاطات زوجها، واستشهد ولديه "عبدالكريم" بتاريخ 01/09/2002م، و"إبراهيم" بتاريخ 16/11/2002م برصاص قوات الاحتلال الصهيوني وهما من أعضاء سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

من جـهــتهـا تــتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئة القلبية الحارة من الأسـيـر المحرر القيادي الشيخ بسام السعدي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.