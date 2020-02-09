جاكي شان يعلن عن مكافأة مالية كبيرة لمن يقضي على كورونا

أعلن النجم الصيني جاكي شان، عن مكافأة مالية كبيرة لمن يساهم ويساعد بلاده في اختراع عقار يقضي على فيروس كورونا الذي حصد مئات الأرواح وعشرات الآلاف من المصابين.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجم جاكي شان أكد أنه سيقدم مليون يوان صيني أي بمقدار (140 ألف دولار)، لمن يخترع عقاراً يقضي على "كورونا".

وقال نجم أفلام الأكشن الصيني: "لا أريد أن أرى شوارع الصين فارغة يجب أن تزدهر، ولا أريد أن أرى أي مواطن صيني مريض وحزين ويتملكه المرض هو وأسرته".

وكانت اللجنة الطبية الصينية أعلنت أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفاع إلى 813 شخصا في الصين.